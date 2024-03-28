

Гоциридзе: Главная причина катастрофической демографии - эмиграция

28.03.2024 17:07





По заявлению председателя «Еврооптимистов» Романа Гоциридзе, главная причина «катастрофической демографии» - это эмиграция.



Как отмечает Гоциридзе, если не произойдет быстрого экономического роста и не изменится ситуация, страна опустеет и нация встанет на путь вымирания.



«С 2012 по 2023 год за рубежом как эмигранты остались 800 тысяч граждан. 500 000 вернулись, и мы потеряли около 300 000 граждан, а это по количеству Батуми, Гори и Зугдиди. Эти три города испарились. В основном это молодые люди – часть рабочей и репродуктивной силы. Поэтому, главная причина такой катастрофической демографии – эмиграция. Если не произойдет быстрого экономического роста, не изменится ситуация и не сменится власть, страна опустеет и мы встанет на путь вымирания, что официально зовется депопуляцией. На самом деле - это вымирание нации», - заявил Роман Гоциридзе.



Для справки, по данным «Грузстата», в 2023 году в Грузии умерло 42 756 человек, родилось 40 214 детей.



Таким образом, в прошлом году в Грузии был зафиксирован отрицательный естественный прирост (разница между численностью живорожденных и умерших), который был определен в -2542 единицы. При этом отрицательный естественный прирост зафиксирован во всех регионах, кроме Тбилиси, Аджарской Автономной Республики и региона Квемо Картли.





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