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Министр образования обсудил вопросы укрепления будущего сотрудничества с послом Италии в Грузии
28.03.2024 17:17
Министр образования, науки и молодежи Грузии Георгий Амилахвари принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Итальянской Республики в Грузии Массимилиано Д’Антуоно.
Как сообщает пресс-служба Минобразования, на ознакомительной рабочей встрече стороны обсудили перспективы углубления сотрудничества и реализации совместных проектов.
«Посол Италии поблагодарил Георгия Амилахвари за поддержку усиления преподавания итальянского языка в Грузии. Он особо выделил решение министра, согласно которому учителям итальянского языка предоставлена возможность сдать предметный тест.
В рамках встречи стороны также обсудили развитие национальных экзаменационных тестов по итальянскому языку и такие важные вопросы, как — углубление партнерства в сфере высшего образования, укрепление связей между университетами двух стран, реализацию совместных научных и исследовательские проекты», — говорится в сообщении Минобразования.
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