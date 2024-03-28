

Министр образования обсудил вопросы укрепления будущего сотрудничества с послом Италии в Грузии

28.03.2024 17:17





Министр образования, науки и молодежи Грузии Георгий Амилахвари принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Итальянской Республики в Грузии Массимилиано Д’Антуоно.



Как сообщает пресс-служба Минобразования, на ознакомительной рабочей встрече стороны обсудили перспективы углубления сотрудничества и реализации совместных проектов.



«Посол Италии поблагодарил Георгия Амилахвари за поддержку усиления преподавания итальянского языка в Грузии. Он особо выделил решение министра, согласно которому учителям итальянского языка предоставлена ​​возможность сдать предметный тест.



В рамках встречи стороны также обсудили развитие национальных экзаменационных тестов по итальянскому языку и такие важные вопросы, как — углубление партнерства в сфере высшего образования, укрепление связей между университетами двух стран, реализацию совместных научных и исследовательские проекты», — говорится в сообщении Минобразования.







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