

Партия «За Грузию» предлагает правящей команде собственное видение по поправкам в Избирательный кодекс

28.03.2024 17:22





Давайте изменим закон следующим образом: пусть кандидат в члены муниципального собрания (сакребуло) считается избранным в том случае, если он наберет более 40% действительных голосов или если количество полученных им действительных голосов в два раза превышает количество голосов, полученных вторым кандидатом. В ином случае будет проводиться второй тур выборов, - заявил депутат от партии «Граждане» Бека Лилуашвили, обращаясь к «Грузинской мечте» по поводу изменений, которые планируется внести в Избирательный кодекс.



По словам Лилуашвили, правящая команда должна также изъять из проекта вторую поправку, которая «направлена на оформление ими конкретных кандидатов в качестве местных феодалов в избирательных округах и муниципалитетах.



«Обращаюсь к «Грузинской мечты» в связи с поправками в Избирательный кодекс, предполагающих отмену 40-процентного барьера на муниципальных выборах, когда-то установленного «Мечтой».



Если вы действительно готовы к внесению нормальных изменений, о которых вы говорили в своем ответе, мы призываем вас не повторять политического мошенничества, к которому в прошлом прибегло «Национальное движение». Давайте изменим закон следующим образом: пусть кандидат в члены муниципального собрания (сакребуло) считается избранным в том случае, если он наберет более 40% действительных голосов или если количество полученных им действительных голосов в два раза превышает количество голосов, полученных вторым кандидатом. В порядке поддержки. В ином случае будет проводиться второй тур выборов



Также уберите из проекта вторую поправку, которая направлена на оформление вами конкретных кандидатов в качестве местных феодалов в избирательных округах и муниципалитетах.



Если вы хотите, чтобы законодательные изменения были демократическими и не приноровленными к вашим страхам, начните отражать эти вопросы в законодательстве. Также давайте начнем готовить необходимые изменения для опять-таки прямых выборов президента народом. Не надо лишний раз подтверждать, что вы говорите одно, а делаете другое», - отметил на брифинге Бека Лилуашвили.





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