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Офис Народного защитника выявил нарушения в 9 медицинских учреждениях
28.03.2024 17:28
Офис Народного защитника выявил случаи нарушений функционирования инфраструктуры необходимой для контроля и превенции распространения инфекции в ряде медицинских учреждений.
О результатах мониторинга на рабочем совещании, состоявшемся в Парламенте Грузии, рассказала заместитель Народного защитника Тамар Гварамадзе.
«Поверенный омбудсмена вместе с приглашенными экспертом и врачом-эпидемиологом во второй половине 2023 года проинспектировали 9 стационарных медицинских учреждений, работающих в различных муниципалитетах Грузии.
На дискуссии, состоявшейся после представления отчета, обсуждалась текущая ситуация в медицинских учреждениях и меры, которые необходимо предпринять для устранения проблем.
Отчет будет опубликован в ближайшее время и будет доступен заинтересованным лицам», — говорится в письменном сообщении офиса Народного защитника.
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