

В 2023 году количество браков в Грузии снизилось почти на 15%

28.03.2024 17:41





В 2023 году в Грузии было зарегистрировано 22 275 браков, свидетельствуют данные Национальной службы статистики «Сакстат».



Этот показатель на 14,5% меньше количества браков, зарегистрированных в 2022 году, — тогда в стране поженились 26 048 пар.



Средний возраст вступления в первый брак в Грузии составляет 29,7 года для женщин, а для мужчин – 32,1 года. В 2022 году он составлял 29,4 года и 31,9 года соответственно.



Развелись 13 664 пары, что на 3,1% меньше количества разводов в 2022 году. Большинство из них прожили в браке не более пяти лет. Средний возраст женщин, подавших на развод, составляет 38,2 года, мужчин – 40,8 года.



Средняя продолжительность браков в Грузии не меняется уже несколько лет — это 11,1 года.



Источник: Новости - Грузия

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