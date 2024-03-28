

Хазарадзе: Реально мы стоим на очень большом распутье: либо Европа, либо Россия

28.03.2024 19:59





Реально мы стоим на очень большом распутье: либо Европа, либо Россия. Вот в чем вопрос, - заявил лидер партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе в интервью «IPN».



По его словам, «Грузинская мечта» полностью служит российской политике в Грузии, поэтому выборы 2024 года будут схожи с референдумом.



«Грузинский народ, неоднократно фиксировавший европейский выбор, должен отразить это в выборах 2024 года.



«Грузинской мечтой» маскирующейся, так сказать, псевдогрузинскими мотивациями, на самом деле движет только одна цель - удержаться у власти, все остальные действия скрытые, а иногда и не скрытые, это прямая российская пропаганда в Грузии. Это выражается в безвизовом режиме, назначении полетов даже в такие города, откуда и во времена Советского Союза не летали в Тбилиси.



Также очень важно озвучить цифры, отражающие растущую зависимость экономики Грузии от России. «Грузинская мечта» целенаправленно поставила нашу экономику в зависимость от России, что отражается на импорте-экспорте всей стратегической продукции. Мы импортируем такие стратегические продукты, как пшеница, бензин, газ, и мы говорим не только о 20 или 40 процентах, а о 90 процентах стратегических продуктов. Также вино, которое является одним из наших важнейших экспортных продуктов. Почти 70 процентов поступает в Россию. Это происходит не случайно.



Это целенаправленная политика, и если смотреть снаружи, мы практически являемся частью российской экономики, потому что за последние два года в Грузии было зарегистрировано 26 тысяч российских компаний, и вы не сможете назвать даже 100 европейских компаний, которые были зарегистрированы здесь за этот период. Вот таков результат», - заявил Хазарадзе.





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