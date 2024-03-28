|
|
|
Хазарадзе: Реально мы стоим на очень большом распутье: либо Европа, либо Россия
28.03.2024 19:59
Реально мы стоим на очень большом распутье: либо Европа, либо Россия. Вот в чем вопрос, - заявил лидер партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе в интервью «IPN».
По его словам, «Грузинская мечта» полностью служит российской политике в Грузии, поэтому выборы 2024 года будут схожи с референдумом.
«Грузинский народ, неоднократно фиксировавший европейский выбор, должен отразить это в выборах 2024 года.
«Грузинской мечтой» маскирующейся, так сказать, псевдогрузинскими мотивациями, на самом деле движет только одна цель - удержаться у власти, все остальные действия скрытые, а иногда и не скрытые, это прямая российская пропаганда в Грузии. Это выражается в безвизовом режиме, назначении полетов даже в такие города, откуда и во времена Советского Союза не летали в Тбилиси.
Также очень важно озвучить цифры, отражающие растущую зависимость экономики Грузии от России. «Грузинская мечта» целенаправленно поставила нашу экономику в зависимость от России, что отражается на импорте-экспорте всей стратегической продукции. Мы импортируем такие стратегические продукты, как пшеница, бензин, газ, и мы говорим не только о 20 или 40 процентах, а о 90 процентах стратегических продуктов. Также вино, которое является одним из наших важнейших экспортных продуктов. Почти 70 процентов поступает в Россию. Это происходит не случайно.
Это целенаправленная политика, и если смотреть снаружи, мы практически являемся частью российской экономики, потому что за последние два года в Грузии было зарегистрировано 26 тысяч российских компаний, и вы не сможете назвать даже 100 европейских компаний, которые были зарегистрированы здесь за этот период. Вот таков результат», - заявил Хазарадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна