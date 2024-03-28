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В Грузии не смогли найти желающих посчитать шакалов и волков
28.03.2024 21:34
В Грузии не смогли посчитать шакалов и волков. Объявленный Агентством дикой природы тендер провалился из-за отсутствия кандидатов, сообщают СМИ.
Главным условием конкурса был пятилетний опыт работы в сфере мониторинга представителей семейства псовых. Стоимость закупки составила 355 тысяч лари.
Компания-победитель должна была оценить численность популяции хищников, воздействие на другие виды, уточнить ареал их обитания и разработать план управления на фоне изменения климата.
Исследования планировали в поселениях, где фиксируются случаи нападения волков и шакалов или увеличение их численности.
Цель всех этих мероприятий – гармонизация национального законодательства с Целями устойчивого развития ООН и директивами Евросоюза.
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