

В Грузии не смогли найти желающих посчитать шакалов и волков

28.03.2024 21:34





В Грузии не смогли посчитать шакалов и волков. Объявленный Агентством дикой природы тендер провалился из-за отсутствия кандидатов, сообщают СМИ.



Главным условием конкурса был пятилетний опыт работы в сфере мониторинга представителей семейства псовых. Стоимость закупки составила 355 тысяч лари.



Компания-победитель должна была оценить численность популяции хищников, воздействие на другие виды, уточнить ареал их обитания и разработать план управления на фоне изменения климата.



Исследования планировали в поселениях, где фиксируются случаи нападения волков и шакалов или увеличение их численности.



Цель всех этих мероприятий – гармонизация национального законодательства с Целями устойчивого развития ООН и директивами Евросоюза.



Источник: Новости - Грузия

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