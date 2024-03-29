

Гглава МИД Грузии удостоен титула почетного гостя Буэнос-Айреса

29.03.2024 12:37





Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили, в рамках официального визита в Аргентину, посетил законодательный орган Буэнос-Айреса, где решением руководства автономного города ему был присвоен титул почетного гостя Буэнос-Айреса.



На церемонии награждения выступил вице-президент Буэнос-Айреса Матиас Лопес. К участникам мероприятия также обратились министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили и посол Грузии в Аргентине Гварам Хандамишвили.



Илья Дарчиашвили поблагодарил законодательный орган города и первого вице-президента Буэнос-Айреса Матиаса Лопеса. Он рассказал об исторических связях между Грузией и Аргентиной, которые в современную эпоху переросли в крепкую дружбу и партнерство.



В ходе визита в законодательный орган Буэнос-Айреса был подписан меморандум о сотрудничестве между Сакребуло муниципалитета Тбилиси и автономным городом Буэнос-Айрес. Документ способствует углублению отношений между тбилисским Сакребуло и законодательным органом Буэнос-Айреса, укреплению сотрудничества по вопросам муниципального развития и самоуправления.







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