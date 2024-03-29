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Гражданин Грузии задержан в Италии за ограбление букмекерской конторы


29.03.2024   12:47


27-летний гражданин Грузии задержан в Италии по обвинению в ограблении букмекерской конторы, сообщают местные СМИ.

Случай произошел 20 марта в городе Матера в южной части страны.

Мужчина ворвался в букмекерскую контору с большим кухонным ножом, скрыв лицо. Угрожая сотруднице, он заставил отдать ему всю выручку за день – 6 тысяч евро, а затем скрылся.



Следователям удалось установить личность предполагаемого налетчика. В кустах на заднем дворе его дома полицейские обнаружили сумку с наличными и орудием преступления. Неподалеку, в мусорном баке, также найдена одежда, в которой был грабитель.

Как отмечается, задержанный гражданин Грузии легально находился на территории Италии и в прошлом не был судим.

После задержания он был помещен под арест до окончания следствия.


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