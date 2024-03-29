

Премьер Грузии организовал ифтар для представителей мусульманской общины

29.03.2024 12:54





Власти Грузии передали во владение мусульманской общины 237 мечетей и передадут еще 20. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Ираклий Кобахидзе на ифтаре (традиционный религиозный ужин во время месяца – поста Рамадан), организованном администрацией правительства для представителей мусульманского сообщества и духовенства.



«Грузия – уникальная страна, где грузинские и азербайджанские мусульмане, шииты и сунниты молятся в одной мечети. Эта традиция мирного сосуществования и братства нам очень дорога, и мы доказываем это своими делами. До сегодняшнего дня государство передало мусульманской общине 237 мечетей, еще 20 готовы к передаче», — сказал Кобахидзе.



Он также пообещал, что «по мере экономического роста» финансирование мусульманской общины увеличится. Сейчас оно составляет 4,1 миллиона лари.



«При строительстве современного грузинского государства каждый человек, каждая группа общества, каждая религиозная община должны ощущать, что они являются полноправными участниками этого процесса, и для этого мы, государство, и в будущем сделаем все возможное», — заявил премьер.



Согласно последней переписи населения, в Грузии проживает около 400 тысяч мусульман, то есть ислам исповедует около 9% населения страны. Около трети от этого количества проживает в Аджарии.



На сегодняшний день в Грузии действует около 300 мечетей. В основном это небольшие строения в селах.



Основные мусульманские общины составляют азербайджанцы, чеченцы-кистинцы, лезгины, турки-месхетинцы, часть грузин – жителей Аджарии, а также часть абхазов и месхетинцев.



Источник: Новости - Грузия

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