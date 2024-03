В Грузию не пустили создателя проекта помощи украинским беженцам

29.03.2024 13:03





Сооснователя проекта помощи украинским беженцам Emigration for action Игоря Мыглана не пустили в Грузию. Об этом 28 марта вечером сообщил директор Free Russia Foundation на Южном Кавказе Егор Куроптев.



«В данный момент, уже более 15 часов, в аэропорту Тбилиси удерживается активист Игорь Мыглан. Игоря, как и многих других российских активистов не впустили в Грузию без объяснения причин.



В Грузии Игорь, с самого начала вторжения России в Украину, занимается вместе с коллегами проектом поддержки украинских беженцев Emigration for Action. Более 8 тысяч беженцев из Украины получили медицинскую помощь благодаря Игорю и всей команде проекта. Угрожает ли это интересам Грузии? Уверен, что нет. Уверен, что такие проекты, как и инициативы по поддержке беженцев, созданные гражданами Грузии и других стран - это то, чем любая страна может гордиться», – отметил Куроптев.



Он обратился к властям Грузии – в частности, к МВД и СГБ – с просьбой впустить Мыглана в страну, «где он не нарушил ни одного закона, но чем может и умеет помогает людям в беде». Грузинские ведомства пока не комментировали свой отказ.



Другой организатор проекта Emigration for action Евгений Лямин рассказал «Холоду», что Мыглан прилетел в Тбилиси ночью 28 марта из Германии, где он с осени 2023 года проходит обучение. На паспортном контроле его остановили без объяснения причин. Примерно через семь часов, в девять утра, ему устно отказали во въезде в Грузию, но никакого документального объяснения причин такого решения не предоставили.



Утром 29 марта проект сообщил, что Мыглана выдворяют из Грузии в Стамбул.



Игорь Мыглан переехал в Грузию в 2022 году, сразу после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В апреле того же года он вместе с другими активистами организовал проект Emigration for action, который помогает украинским беженцам, оказавшимся в Грузии. Проект предоставляет гражданам Украины медикаменты, а также проводит просветительские и благотворительные мероприятия в их поддержку.



После начала полномасштабного вторжения России в Украину российским оппозиционным политикам, независимым журналистам, правозащитникам и активистам неоднократно отказывали во въезде в Грузию. В большинстве случаев причины не называются.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ