

Манджгаладзе: Настоящие семейные ценности - чтобы дети росли с матерями и отцами

29.03.2024 14:52





«Грузинская мечта» сделала все, чтобы люди покинули семьи, поколения выросли посредством Skype. Это самый большой вред. Сначала уладьте эту проблему, - заявил генеральный секретарь партии «Стратегия Агмашенебели», депутат Паата Манджгаладзе, говоря о подготовленных правящей партией конституционных изменениях, касающихся семейных ценностей и защиты несовершеннолетних.



По его словам, «Грузинская мечта» является политически обанкротившейся властью».



«Настоящие семейные ценности это то, чтобы дети росли с матерями и отцами. «Грузинская мечта» же сделала все, чтобы люди покинули семьи, поколения выросли посредством Skype. Это самый большой вред. Сначала уладьте эту проблему, а затем другие вопросы. Сначала дайте нам ответ на вопрос, почему 800 тысяч граждан покинули Грузию», - заявил Паата Манджгаладзе.



По инициативе правящего большинства в парламенте Грузии будут зарегистрированы две независимые конституционные инициативы.



«Против пропаганды ЛГБТ» будет представлен как проект поправок в действующую Конституцию, так и проект конституционного закона под названием – «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних».



Согласно изменениям, планируемым в Конституции, будет скорректирована ​​статья 30 Конституции, касающаяся права на брак, прав матери и ребенка. С учетом проекта в указанную статью добавляется новый параграф следующего содержания: «Защита семейных ценностей и несовершеннолетних обеспечивается конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии».



Что касается проекта конституционного закона «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», то он состоит из восьми пунктов и предусматривает установление ряда запретов.





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