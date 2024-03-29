

Папуашвили: ЕС однажды уже не оправдал доверие грузинкой стороны

29.03.2024 15:22





Как заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, Евросоюз уже однажды не оправдал доверия грузинской стороны, когда власти разрешили по просьбе ЕС разрешить польским экспертам посетить Михаила Саакашвили.



Папуашвили вспомнил о визите польских экспертов рассуждая на тему веттинга. Веттинг — это проверка добропорядочности лиц занимающих ключевые должности в системе правосудия. О необходимости проверки добросовестности судей заявлено в рекомендациях Евросоюза.



Заявленная позиция руководства Грузии заключается в отказе от реализации указанного механизма.



«Мы услышали заявление посла ЕС о том, что должна быть проверка с участием иностранных экспертов. Первое, это противоречит: конституции, независимости, тому, как видит себя грузинский народ, мы – государство, мы не какое-то образование, не имеющее возможности решать собственные проблемы.



Второе, что касается иностранных экспертов, то мы уже однажды доверились, Европейскому Союзу, в том числе когда по их просьбе, призывам или высказываниям различных пожеланий, польские врачи приехали к Михаилу Саакашвили. Мы доверились Евросоюзу и Евросоюз лишил нас надежды, Евросоюз это доверие не оправдал.



Мы видели, что фактически организовали спецоперацию у Михаила Саакашвили, они в носке выносили какой-то его биологический материал, и в связи с этим, отправившая их сторона даже не сочла нужным дать какие-то убедительные объяснения.



Когда так подрывают доверие и Евросоюз был в это включен, конечно у нас возникают вопросы, что за этим стоит, когда нам говорят, что судьи должны избираться не грузинским народом, а должен приехать какой-то иностранец, такого типа эксперт, который в носках пронесут имена и фамилии тех, кто должен быть судьей, а кто нет, и в носках вынесут содержание собеседования. Мне очень жаль, что такие заявления делаются в отношении грузинского правосудия», — сказал Шалва Папуашвили.





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