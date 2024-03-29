

Яго Хвичия: Я набрал в Google «пропаганда ЛГБТ» и выдало «Папуашвили»

29.03.2024 16:35





Я набрал в Google «пропаганда ЛГБТ» и выдало «Папуашвили» . Вот и ответ, кто является главным пропагандистом ЛГБТ в стране, - заявил журналистам один из лидеров «Гирчи» Яго Хвичия по поводу подготовленных правящей партией конституционных изменений, касающихся семейных ценностей и защиты несовершеннолетних.



По его словам, в рядах «Грузинской мечты» пока еще не нашлось ни одной жертвы, которая бы «взяла на себя всю тяжесть этого законопроекта».



«Никто не тратил столько времени на дискуссию по этой теме, и никто не желал вписывать специфическую статью в свою же принятую Конституцию.



Фактически, речь идет о единственной поправке, запрещающей кому-то пропаганду ЛГБТ, не имея при этом ни одной жертвы этого. В рядах «Грузинской мечты» до сих пор не нашлось ни одной жертвы, которая бы смело встала и взяла на себя всю тяжесть этого законопроекта; того, кто сказал бы, что был тем несчастным, который стал жертвой этой пропаганды в молодости. Я бы советовал им рассказать собственные истории на эту тему. Мультфильмы и кто что принимает в мире, не имеют к нам никакого отношения. Я призываю представителей «Грузинской мечты» откровенно рассказать свои истории», - заявил Яго Хвичия.



На вопрос, не приведут ли упомянутые изменения к противостоянию в обществе, Хвичия говорит, что единственной заинтересованной стороной является «Грузинская мечта».



По инициативе правящего большинства в парламенте Грузии будут зарегистрированы две независимые конституционные инициативы.



«Против пропаганды ЛГБТ» будет представлен как проект поправок в действующую Конституцию, так и проект конституционного закона под названием – «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних».



Согласно изменениям, планируемым в Конституции, будет скорректирована ​​статья 30 Конституции, касающаяся права на брак, прав матери и ребенка. С учетом проекта в указанную статью добавляется новый параграф следующего содержания: «Защита семейных ценностей и несовершеннолетних обеспечивается конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии».



Что касается проекта конституционного закона «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», то он состоит из восьми пунктов и предусматривает установление ряда запретов.





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