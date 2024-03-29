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Кобахидзе: Победа сборной показывает, что там, где есть любовь к стране, стремление и вера в победу, все возможно
29.03.2024 16:41
Наши ребята, члены сборной, подарили нам поистине историческую победу, - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Кутаисском государственном университете им. Акакия Церетели во время встречи со студентами государственных вузов регионов.
Глава правительства поздравил студентов с футбольным успехом и отметил, что эмоции пока не утихли.
«Пользуюсь случаем, чтобы поздравить вас с футбольным успехом. Эмоции пока не утихли и еще долго не утихнут. Наши ребята, члены сборной, подарили нам поистине историческую победу, и эта победа показывает, что там, где есть любовь к стране, стремление и вера в победу, все возможно. Тут же я хотел бы пожелать вам больших успехов и побед в вашей профессиональной жизни в будущем», - заявил премьер-министр.
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