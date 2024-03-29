|
|
|
Президент: Облегчение голосования для диаспоры — это вопрос, который вызывает большой интерес в обществе
29.03.2024 16:46
Первый очень значительный огрех заключается в том, что МИД не участвует в этих встречах и отказывается брать на себя ответственность, что очень непонятно, поскольку весь этот процесс тесно связан с работой МИД», - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на совещании по поводу участия диаспоры в выборах.
По словам президента, когда нет взаимного интереса в работе, появляется множество огрехов, которые, по мнению Зурабишвили, следует устранить уже сейчас.
«Облегчение голосования для диаспоры — это вопрос, который вызывает большой интерес в обществе, не только у граждан, находящихся в диаспоре, но и у здешних граждан, здешнего общества, потому что практически в каждой семье есть кто-то, кто уехал и живет за границей.
Первый очень значительный огрех заключается в том, что МИД не участвует в этих встречах и отказывается брать на себя ответственность, что очень непонятно, поскольку весь этот процесс тесно связан с работой МИД. Прежде всего, в консульствах проводится консульская регистрация, которая является предпосылкой для открытия участков. Информация об открытии этих участков должна быть передана из консульств в МИД, а МИД должен передать ее в ЦИК. Все мы знаем, что регистрация важна сейчас, а не через 4-5 месяцев. Также, на следующем этапе, учет избирателей, администрирование, которое осуществляется в период выборов, передача списков, в том числе и в ЦИК - весь этот процесс переплетается с внешнеполитическим ведомством и ЦИК. Одно невообразимо без другого, и отсюда появляется множество огрех. Если нет совместного желания работать, то всегда бывает «пинг-понг», мол, я не виноват, я в этом не участвую, это их ответственность. И мы это уже сегодня понимаем, поэтому пока есть время, это надо исправить, и цель этих встреч – максимально устранить все огрехи», - заявила президент.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна