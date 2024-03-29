

Президент: Облегчение голосования для диаспоры — это вопрос, который вызывает большой интерес в обществе

29.03.2024 16:46





Первый очень значительный огрех заключается в том, что МИД не участвует в этих встречах и отказывается брать на себя ответственность, что очень непонятно, поскольку весь этот процесс тесно связан с работой МИД», - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на совещании по поводу участия диаспоры в выборах.



По словам президента, когда нет взаимного интереса в работе, появляется множество огрехов, которые, по мнению Зурабишвили, следует устранить уже сейчас.



«Облегчение голосования для диаспоры — это вопрос, который вызывает большой интерес в обществе, не только у граждан, находящихся в диаспоре, но и у здешних граждан, здешнего общества, потому что практически в каждой семье есть кто-то, кто уехал и живет за границей.



Первый очень значительный огрех заключается в том, что МИД не участвует в этих встречах и отказывается брать на себя ответственность, что очень непонятно, поскольку весь этот процесс тесно связан с работой МИД. Прежде всего, в консульствах проводится консульская регистрация, которая является предпосылкой для открытия участков. Информация об открытии этих участков должна быть передана из консульств в МИД, а МИД должен передать ее в ЦИК. Все мы знаем, что регистрация важна сейчас, а не через 4-5 месяцев. Также, на следующем этапе, учет избирателей, администрирование, которое осуществляется в период выборов, передача списков, в том числе и в ЦИК - весь этот процесс переплетается с внешнеполитическим ведомством и ЦИК. Одно невообразимо без другого, и отсюда появляется множество огрех. Если нет совместного желания работать, то всегда бывает «пинг-понг», мол, я не виноват, я в этом не участвую, это их ответственность. И мы это уже сегодня понимаем, поэтому пока есть время, это надо исправить, и цель этих встреч – максимально устранить все огрехи», - заявила президент.





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