

В Грузии отменен запрет на тонирование лобового стекла автомобиля

29.03.2024 18:25





Согласно новому порядку, с 27 марта 2024 года разрешается управлять автомобилем с тонированным лобовым стеклом. Тонирование не должно превышать 30 процентов, при этом разрешена тонировка произведенная только заводом изготовителем.



Как сообщается, пропуск света передних боковых стекол должен составлять не более 40%. На задних боковых стеклах, - не более чем на 75%. На лобовом стекле не более чем на 30%, по данным производителя транспортного средства (изготовителя).



Ограничения на движение транспортных средств с тонированными стеклами были установлены в Грузии в 2010 году.





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