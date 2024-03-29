

Одишария об участии эмигрантов в выборах: Недостатка в участках нет, у людей не хватает мотивации

29.03.2024 19:01





Саломе Зурабишвили абсолютно укладывается в нарратив вредоносной оппозиции. Практически она выступает в роли спасательного круга, и чтоб не произошло так, что она пойдет на политическое дно вместе с ними, - заявил депутат парламентского большинства Бека Одишария, отвечая президенту Грузии.



По его словам, проблема не в количестве избирательных участков, а в том, что у одной части эмигрантов есть неосознанный страх встать на консульский учет, а у другой – нет интереса.



Как отмечает Одишария, открытие избирательных участков во всех странах и городах мира связано с очень большими деньгами.



«Только в одном городе в США проживает около 60 тысяч грузин, из них лишь 721 зарегистрировался, а участвовали в выборах - 174. Речь идет об отсутствии участков? Недостатка в участках нет, у людей не хватает мотивации. Почему? Давайте обсудим это вместе. Пожалуйста, давайте вместе вести агитацию и пропаганду. Пусть помогают, но не в том, чтобы вводить людей в заблуждение и пускать им пыль в глаза. Как может государство с бюджетом Грузии открыть избирательные участки во всех странах и городах мира. Открытие участка как минимум обходится в полмиллиона евро. Это только открытие и затем его оперирование связано с еще большими расходами. Даже если мы задействуем весь бюджет, мы не сможем этого сделать. Это демагогия. Если они хотят помочь эмиграции и диаспоре принять участие, им следует призвать граждан за рубежом встать на консульский учет и принять участие там, где есть участки», - заявил Одишария.



Вместе с тем, как поясняет Одишария, оппозиция знает, что в октябре потерпит катастрофическое поражение, и поэтому «хочет как-то делегитимизировать свое будущее поражение с помощью эмиграции».



«Они как уносимые водой цепляются за соломинку, хотят зацепиться за эмиграцию и получить голоса», - отметил он.





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