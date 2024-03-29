

Саакашвили призвал иммигрантов к акциям у посольств Грузии с требованием открыть избирательные участки

29.03.2024 19:28





По заявлению бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, он поддерживает открытие дополнительных избирательных участков для проживающих за рубежом грузин, чтобы они смогли проголосовать на предстоящих парламентских выборах. Об этом Саакашвили пишет на своей личной странице в Facebook.



По его же заявлению, грузины должны устраивать постоянные акции у посольств Грузии с требованием открыть избирательные участки.



«Я полностью поддерживаю открытие дополнительных избирательных участков для соотечественников, проживающих за рубежом. Мы давно боремся за это. По моему мнению, грузины, проживающие за рубежом, должны устраивать постоянные акции у посольств Грузии с этим требованием. Таким образом, все политические силы и активисты в Грузии должны объединить свои усилия для достижения результата. В противном случае режим Иванишвили обязательно заблокирует эту тему. Мы не должны позволить заблокировать!» - пишет Саакашвили.





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