

Премьер-министр утверждает, что он находится на регулярной телефонной связи с Иванишвили

29.03.2024 20:38





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил о «регулярной телефонной коммуникации» с основателем правящей партии «Грузинская мечта», миллиардером Бидзиной Иванишвили.



С начала года Иванишвили появился на публике дважды. Его не замечали на партийных мероприятиях или заседаниях парламентского большинства, которые регулярно проводятся в центральном офисе «Грузинской меты».



«У меня есть регулярная коммуникация с господином Бидзиной Иванишвили, по сути, это телефонная коммуникация. Соответственно, как почетный председатель и главный политический советник «Грузинской мечты» он включен в политические процессы», — заявил Кобахидзе.



Он добавил, что советы являются «внутренним делом» и «кухней» партии, не раскрыв содержание разговоров с Иванишвили.



Иванишвили – самый богатый человек Грузии, оппозиция называет его «российским олигархом». В конце 2023 года он объявил о возвращении в политику в качестве почетного председателя «Грузинской мечты». Сам он пояснил, что эта должность позволит ему консультировать правящую команду и быть ее «советником». Чуть позже из обновленного устава партии выяснилось, что именно почетный председатель уполномочен представлять кандидатуру премьер-министра.



Источник: Новости - Грузия

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