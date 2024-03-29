

Зурабишвили: послы стран-партнеров выразили готовность помочь в открытии дополнительных избирательных участков за рубежом

29.03.2024 20:42





По заявлению президента Грузии Саломе Зурабишвили, послы стран-партнеров выразили готовность способствовать открытию дополнительных избирательных участков за рубежом.



Вместе с тем, по информации Зурабишвили, самим же Министерством иностранных дел Грузии «не велось никаких разговоров с послами на местах, чтобы продвинуть этот вопрос вперед и найти пути».



По ее же словам, диаспора выражает готовность уступить находящиеся в их собственности помещения для проведения выборов.



Как отмечает президент, открыть дополнительное количество избирательных участков за рубежом вполне возможно. В качестве примера она привела Молдову.



«Молдова провела выборы и открыла для голосования 150 избирательных участков. У нас всегда много претензий, и если Молдова может это сделать, то, наверное, и мы можем! Почему мы говорим, что у нас нет для этого ресурсов?!



Есть готовность со стороны диаспоры уступить пространства, имеющиеся в разных городах – это церкви, воскресные школы и другие помещения… Есть пример Молдовы, когда страны-партнеры предлагают пространства, помещения на период выборов.



Главное, чтобы не было дискриминации граждан, проживающих за рубежом. Понятно, что там, где проживает 50 человек, это будет невозможно, но необходимо сделать шаг к открытию избирательных участков в нескольких странах, городах с самой большой диаспорой! Процесс должен начаться!



Мы все должны начать работать над тем, чтобы предоставить диаспоре избирательное право, а не использовать против нее дискриминацию и оскорбительные послания… Мы должны дать людям, которые там живут и работают, ту возможность, которая полагается всем гражданам», - заявила президент.



По вопросу открытия избирательных участков за рубежом президент встречается с исполняющим обязанности председателя ЦИК Георгием Каландаришвили и представителями неправительственных организаций.





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