

Администрация президента публикует информационные бюллетени для диаспоры

30.03.2024 15:21





Администрация президента Грузии публикует информационные бюллетени для диаспоры касательно запроса об открытии избирательного участка за рубежом и голосования.



Как отмечается в распространенном администрацией материале, бюллетени были подготовлены в ответ на вопросы, заданные на встрече президента с диаспорой.



Конкретнее же, речь идет о шагах, которые необходимо пройти проживающим за рубежом гражданам Грузии, чтобы потребовать открытия избирательного участка за границей. Первый этап подразумевает постановку на консульский учет, после чего находящиеся на консульском учете 50 граждан подписывают заявку на открытие участка и, наконец, оригинал запроса на участок направляется в консульство.



Что касается второго бюллетеня, то он содержит информацию непосредственно о процессе голосования. В нем говорится, что первым этапом для голосования является регистрация, затем проверка себя в списке избирателей и, наконец, посещение непосредственно избирательного участка 26 октября 2024 года и голосование физически.



Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили провела дистанционные встречи с представителями диаспоры. Вчера Саломе Зурабишвили встретилась с председателем ЦИК Георгием Каландаришвили, представителями Центральной избирательной комиссии и неправительственных организаций. С приглашенными во дворец Орбелиани гостями она говорит о возможности голосования на выборах 2024 года для грузинской диаспоры, проживающей за рубежом.





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