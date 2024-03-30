

Ионатамишвили: Заявление Саломе Зурабишвили не имеет никакой ценности для нашего общества

30.03.2024 15:36





Заявление Саломе Зурабишвили не имеет никакой ценности для нашего общества, заявил член парламентского большинства Рати Йонатамишвили, комментируя заявление президента Грузии относительно открытия избирательных участков за рубежом.



«Сколько раз Саломе Зурабишвили выступала с заявлениями, столько же раз доказала свой дилетантство и показала, в каком тяжелом положении может оказаться человек, когда говорит не со своих позиций, а в соответствии с полученными поручениями. Поэтому понятно, что ни одно из её заявлений не имеет никакой ценности для нашего общества», — сказал Ионатамишвили.



Отметим, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, говоря о вопросе голосования на выборах граждан Грузии, проживающих за рубежом, привела примеры того, где могут быть открыты избирательные участки.



«В различных городах, где мы знаем, что проживает большое количество наших граждан, есть помещения — церкви, воскресные школы и различные пространства, которые используют диаспорские организации и они говорят, что готовы предоставить эти площади для выборов или найти такие помещения в городах проживания. Также есть практика на примере Молдовы, когда страны-партнеры предлагают нам помещения на период выборов. Так что возможностей очень много», — сказала Саломе Зурабишвили.







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