

Член ЕНД: Суд - караван-сарай Иванишвили

30.03.2024 18:02





Судебный клан, Шалва Тадумадзе и Нино Кадагидзе служат бизнес-коррупционным интересам группы Иванишвили, а не справедливости в стране, - заявил член политсовета «Единого национального движения» Лаша Парулава.



По его словам, «суд - это караван-сарай Иванишвили».



«Судебный клан, Шалва Тадумадзе и Нино Кадагидзе служат не справедливости в грузинском государстве, а служат бизнес-коррупционным интересам и схемам группы Иванишвили. Поэтому не развивается экономика, цены высокие и инфляция, из-за нужды грузины отправляются в эмиграцию в поисках достойной и высокооплачиваемой работы. Это караван-сарай Иванишвили, а не суд, это мы должны изменить на осенних выборах», - заявил Лаша Парулава, комментарий которого распространяет «Национальное движение».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





