

Цилосани: Прямое назначение женской организации «Грузинской мечты» - усиление женщин

30.03.2024 18:05





Я рада, что целью нашей политической команды является ориентированная на человека политика, а прямое назначение женской организации «Грузинской мечты» - усиление женщин, успех в наших целях и задачах, победа в 2024 году, - об этом заявила заместитель председателя парламента, председатель женской организации «Грузинской мечты» Нино Цилосани в ходе выступления на конференции женской организации «Грузинской мечты».



По мнению Нино Цилосани, развитие политики переходит на более высокую ступень тогда, когда все группы общества имеют направленный на них и подобранный для них подход.



«Когда развитие политики переходит на более высокий этап, когда все группы общества имеют направленный на них и подобранный для них подход. Когда цель политики – выделить и продвинуть каждого индивида, человека в соответствии с его возможностями и способностями. Когда самым большим ресурсом развития страны является человек, и начинает эти ресурсы поддерживать максимально. Женщины представляют 52 процента населения нашей страны. Вместе женщины и мужчины могут обеспечить лучшее будущее для нашей страны. Я рада, что заявленной целью нашей политической команды является ориентированная на человека политика, а прямое назначение женской организации «Грузинской мечты» - усиление женщин, успех в наших целях и задачах, победа в 2024 году», - заявила Нино Цилосани.





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