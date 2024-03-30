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Цилосани: Прямое назначение женской организации «Грузинской мечты» - усиление женщин
30.03.2024 18:05
Я рада, что целью нашей политической команды является ориентированная на человека политика, а прямое назначение женской организации «Грузинской мечты» - усиление женщин, успех в наших целях и задачах, победа в 2024 году, - об этом заявила заместитель председателя парламента, председатель женской организации «Грузинской мечты» Нино Цилосани в ходе выступления на конференции женской организации «Грузинской мечты».
По мнению Нино Цилосани, развитие политики переходит на более высокую ступень тогда, когда все группы общества имеют направленный на них и подобранный для них подход.
«Когда развитие политики переходит на более высокий этап, когда все группы общества имеют направленный на них и подобранный для них подход. Когда цель политики – выделить и продвинуть каждого индивида, человека в соответствии с его возможностями и способностями. Когда самым большим ресурсом развития страны является человек, и начинает эти ресурсы поддерживать максимально. Женщины представляют 52 процента населения нашей страны. Вместе женщины и мужчины могут обеспечить лучшее будущее для нашей страны. Я рада, что заявленной целью нашей политической команды является ориентированная на человека политика, а прямое назначение женской организации «Грузинской мечты» - усиление женщин, успех в наших целях и задачах, победа в 2024 году», - заявила Нино Цилосани.
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