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Прокуратура Грузии предъявила сотруднику Специальной пенитенциарной службы обвинение в домашнем насилии
30.03.2024 22:20
Прокуратура Грузии предъявила сотруднику Специальной пенитенциарной службы обвинение в домашнем насилии.
По информации следственного ведомства, расследованием установлено, что обвиняемый применял физическое насилие к жене и угрожал ей убийством.
«Прокуратура обратится в суд с просьбой применить к обвиняемому лишение свободы в качестве меры пресечения», — отмечается в информации.
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