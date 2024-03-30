

Прокуратура Грузии предъявила сотруднику Специальной пенитенциарной службы обвинение в домашнем насилии

30.03.2024 22:20





Прокуратура Грузии предъявила сотруднику Специальной пенитенциарной службы обвинение в домашнем насилии.



По информации следственного ведомства, расследованием установлено, что обвиняемый применял физическое насилие к жене и угрожал ей убийством.



«Прокуратура обратится в суд с просьбой применить к обвиняемому лишение свободы в качестве меры пресечения», — отмечается в информации.







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