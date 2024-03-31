

Кобахидзе: Все заявления Саломе Зурабишвили лишены релевантности

31.03.2024 12:42





Заявление Саломе Зурабишвили относительно выборов нерелевантно, исходя из того, что она уже проявила интерес к саботажу, - заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, откликаясь на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, в котором она призвала МИД к большей коммуникации с диаспорой.



По его словам, наложив вето на поправки в Избирательный кодекс, президент Грузии окончательно подтвердила, что ее единственная цель – саботировать выборы.



«Я считаю, что заявление Саломе Зурабишвили относительно выборов не имеет значения, исходя из того, что она уже проявила интерес к саботажу, когда наложила вето на закон, который был направлен на то, чтобы вывести ЦИК из тупика. Этим она окончательно подтвердила, что ее единственная цель — саботировать выборы. Поэтому все ее заявления лишены релевантности», - заявил Ираклий Кобахидзе.



Для справки, по заявлению президента Грузии Саломе Зурабишвили, послы стран-партнеров выразили готовность способствовать открытию дополнительных избирательных участков за рубежом.



Вместе с тем, по информации Зурабишвили, самим же Министерством иностранных дел Грузии «не велось никаких разговоров с послами на местах, чтобы продвинуть этот вопрос вперед и найти пути».



По ее же словам, диаспора выражает готовность уступить находящиеся в их собственности помещения для проведения выборов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





