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Кобахидзе: Все заявления Саломе Зурабишвили лишены релевантности
31.03.2024 12:42
Заявление Саломе Зурабишвили относительно выборов нерелевантно, исходя из того, что она уже проявила интерес к саботажу, - заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, откликаясь на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, в котором она призвала МИД к большей коммуникации с диаспорой.
По его словам, наложив вето на поправки в Избирательный кодекс, президент Грузии окончательно подтвердила, что ее единственная цель – саботировать выборы.
«Я считаю, что заявление Саломе Зурабишвили относительно выборов не имеет значения, исходя из того, что она уже проявила интерес к саботажу, когда наложила вето на закон, который был направлен на то, чтобы вывести ЦИК из тупика. Этим она окончательно подтвердила, что ее единственная цель — саботировать выборы. Поэтому все ее заявления лишены релевантности», - заявил Ираклий Кобахидзе.
Для справки, по заявлению президента Грузии Саломе Зурабишвили, послы стран-партнеров выразили готовность способствовать открытию дополнительных избирательных участков за рубежом.
Вместе с тем, по информации Зурабишвили, самим же Министерством иностранных дел Грузии «не велось никаких разговоров с послами на местах, чтобы продвинуть этот вопрос вперед и найти пути».
По ее же словам, диаспора выражает готовность уступить находящиеся в их собственности помещения для проведения выборов.
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