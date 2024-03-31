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Кобахидзе: Мы хотим войти в тройку лидеров Европы по низкому уровню коррупции


31.03.2024   12:45


Мы хотим войти в тройку лидеров Европы по низкому уровню коррупции, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на презентации годового отчета Антикоррупционного бюро.

Глава правительства подчеркнул, что эта цель вполне достижима.

«По Индексу добросовестности правительства Грузия вошла в число 40 лучших стран мира и 20 лучших стран Европы, и, наконец, Грузия занимает 13-е место в мире по низкому уровню взяточничества и по этому же показателю входит в лучшую десятку в Европе, а по свободе от подкупов при получении госконтрактов она лучшая в мире.

Конечно, Антикоррупционному бюро принадлежит особая роль в борьбе с коррупцией. Хочу поздравить вас с годовщиной, ведь за этот год уже многое было сделано для того, чтобы Бюро правильно реализовало свои полномочия.

Мы хотим войти в тройку лидеров Европы по малости коррупции. Эта политическая воля существует и цель вполне достижима.

Я лично от своего имени и от имени правительства Грузии хотел бы еще раз подтвердить поддержку Антикоррупционного бюро, нашу поддержку. Уверен, что деятельность Бюро поможет нам достичь наших амбициозных целей и внесет значительный вклад. Большое спасибо за внимание», - заявил премьер-министр.


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