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Премьер-министр считает, что западные страны через НПО ведут борьбу с независимостью судебной власти Грузии
31.03.2024 13:25
Мы всегда будем поднимать свой голос против этих агентов иностранного влияния, которые проводят кампании против судебной системы в советском стиле, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами.
По словам главы правительства, когда дело касается судебной системы, все должны соизволить говорить фактами, чего не происходит, и против суда ведутся кампании в советском стиле без каких-либо аргументов.
По оценке Ираклия Кобахидзе, печально, что подобные кампании в советском стиле проводят те люди, которые до 2012 года превратили суд в один из инструментов угнетения народа.
«Это абсолютно неприемлемо. Что касается коррупции, то одним из основных источников коррупции является туманность, непрозрачность, и печально, что люди, которые ведут кампании в советском стиле, абсолютно непрозрачны в своей деятельности. Никто не знает, например, кем финансируется деятельность этих организаций, каким целям служит их финансирование и т. д. Именно непрозрачность является основным источником коррупции, и, к сожалению, те субъекты, которые проводят кампании против суда в советском стиле, отличаются непрозрачностью, и в этом корень коррупции», - отметил Ираклий Кобахидзе.
Что касается вопроса журналистов по поводу надписей на улицах, направленных против суда, премьер отметил, что это тоже «пропаганда в советском стиле», что «абсолютно неприемлемо».
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