

TV Fomula: Гарибашвили и Азарашвили участвовали в схеме «откатов»

31.03.2024 15:37





Экс-премьер Ираклий Гарибашвили и экс-глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили являются участниками коррупционной схемы «откатов», сообщает оппозиционный телеканал Formula TV.



Утверждается, что источник в Минздраве Грузии передал копию документа, в котором речь идет о строительстве нового здания для инфекционной больницы в Тбилиси в районе Дигоми, которое должно было завершиться два года назад.

Сообщается, что экс-министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе в 2021 году объявила тендер на строительство нового здания инфекционной больницы. Но тендер был отменен переназначенным во второй раз на пост премьера Ираклием Гарибашвили. После того, как Тикарадзе на должности сменил Зураб Азарашвили, по решению Гарибашвили, строительство нового здания поручили компании «Анаги». Эта компания является крупным донором партии власти «Грузинская мечта». Контракт с ней был заключен путем прямой покупки, то есть без проведения тендера.



С этой стройкомпанией подписывали прямые контракты на поставку оборудования такие ведомства, как Минобороны, Минздрав и МВД Грузии. Большая часть этих контрактов засекречена. Утверждается, что документ, полученный журналистами от источника в Минздраве, свидетельствует о том, что Гарибашвили авансом перечислил «Анаги» 25 млн лари — с учетом того, что строительство здания еще не завершено.



Новый глава Минздрава Грузии Михаил Сарджвеладзе ответил на это, что, по его мнению, сумма, выплаченная компании авансом со стороны Гарибашвили, не является нарушением.



Директор «Анаги» Ираклий Гоголишвили отметил, что строительство больницы растянуто во времени из-за его специфики.



Интересная деталь: здание не функционирует уже третий год, но за просроченные проектные работы «Анаги» был оштрафован только один раз.



Напомним, о строительстве новой инфекционной больницы было объявлено еще во время пандемии. Экс-министр здравоохранения Зураб Азарашвили анонсировал переезд в новую больницу к 31 января 2022 года. Но клиника по-прежнему функционирует в полуразрушенном здании на проспекте Казбеги в Тбилиси.



Новую территорию под клинику в Дигоми в 2014 году государство продало Гие Саганелидзе — брату главы Партнерского фонда Давида Саганелидзе — за символическую цену — один лари. Условием было строительство новой клиники. Но владелец нарушил его, и в 2020 году государство выкупило землю за 4 млн лари.



О коррупции и так называемых «откатах» говорит и НПО «Международная прозрачность-Грузия». Их исследования показывают, что компания «Анаги» получает крупные контракты и передает суммы «Мечте» в качестве пожертвований.

За последние три месяца 2023 года различные компании пожертвовали «Грузинской мечте» 10 миллионов лари, в том числе и «Анаги», которая перевела средства правящей партии, используя различные связи. Лично директор компании Ираклий Гоголишвили пожертвовал «Грузинской мечте» 60 000 лари.





SOVA

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