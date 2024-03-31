

Гарибашвили: Вопрос ЛГБТ-пропаганды должен быть урегулирован, а тема — закрыта

31.03.2024 15:57





Лидер «Грузинской мечты», экс-премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что проблема пропаганды ЛГБТ стоит, вопрос должен быть урегулирован, а ЛГБТ-тема в обществе — закрыта.



«Пропаганда ЛГБТ — это проблема сегодняшнего дня, друзья. Возможно, кто-то <ответит мне>, мол, в нашей стране этого не происходит. Почему — не происходит? Это происходит везде. Это не происходит сегодня, но это может произойти завтра. 10 лет назад наша команда, с одной стороны, приняла антидискриминационный закон, с другой стороны, мы выступили с инициативой включить определение брака в Конституцию (как союз мужчины и женщины — ред.).



Кто бы мог подумать, что несколько лет спустя однополые браки охватят всю Европу — они практически организованно были приняты. Тогда это было неактуально. Я помню, в то время выступили и заявили, мол, для чего необходимо определение брака, что он и так определен. Но ничего не определено <>. То, что очевидно сегодня, может измениться завтра. Мы должны защищать свои интересы. Не стесняйтесь говорить об этом», — призвал Гарибашвили.



Бывший премьер и председатель партии власти подчеркнул, что грузинский народ — «маленькая, уважающая себя, сильная, гордая нация», которая должна уметь защищать свои интересы.



«Наш интерес заключается в следующем: ЛГБТ-пропаганда вне пределов (маргинальна — ред.). К сожалению, если не ошибаемся, то сегодня в Америке был объявлен День трансгендеров.



Это катастрофа — трансгендерных людей отводят в школы, детские сады, и детям говорят, что они могут сменить свой пол. Вам это нравится? Спросите Гварамия (основателя оппозиционного Mtavari TV, одного из лидеров партии «Ахали» — ред.), нравится ли ему эта кампания в пользу трансгендеров?



Поэтому важно, чтобы этот вопрос был урегулирован. Эта тема должна быть закрыта в обществе. Это угроза нашим будущим поколениям. Мы — руководство, но мы должны страховать определенные риски», — заключил Ираклий Гарибашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





