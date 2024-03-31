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Гарибашвили: Власть не допустит, чтобы кто-то проверял т.н. добросовестность наших судей-патриотов


31.03.2024   15:59


Если мы претендуем на то, что являемся уважающей себя нацией, не должны допустить и власть не допустит, чтобы кто-то проверял т.н. добросовестность наших судей-патриотов, - заявил журналистам председатель «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили.

По словам Гарибашвили, кампания, развернутая вокруг т.н. системы ветинга, является оскорбительной.

«По всем опросам и рейтингам наш суд – один из передовых в Европе. Мы опережаем все страны-кандидаты, страны-члены ЕС и находимся на первом месте в направлении верховенства закона.

Поэтому эта кампания, связанная с т.н. ветингом, оскорбительна. Если мы обладаем самоуважением и претендуем на то, что являемся уважающей себя нацией, не должны допустить и власть не допустит, чтобы кто-то проверял т.н. добросовестность наших судей-патриотов. Сначала давайте хорошенько проверим их добросовестность, выясним, кто эти люди и как они смеют говорить о добросовестности других людей», - отметил Ираклий Гарибашвили.


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