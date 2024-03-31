

Гарибашвили: Мы должны очень сильно выиграть – другого выбора в стране нет

31.03.2024 16:06





То, что происходит сейчас, объединение Мелия и Гварамия, этих ничтожеств, активность «Лело», «националов», люди хорошо знают, что это ответвления одной партии, большой, злой, враждебной силы, - заявил журналистам председатель «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили.



По его словам, правящая партия должна убедительно победить на выборах 2024 года и не оставлять ни одного повода «деструктивной, антигосударственной оппозиции».



«Наш главный посыл заключается в том, что мы должны очень сильно выиграть выборы, это должно быть убедительно.



Самое главное, мы не должны оставлять ни одного повода нашей деструктивной, антигосударственной оппозиции, внутренним или внешним врагам нашей страны.



Сегодня в стране все прояснено, ничего неопределенного больше нет. Грузинским избирателям, неважно, поддерживают они нашу партию или нет, им придется сделать очень четкий выбор. Один выбор – это «Грузинская мечта» и Бидзина Иванишвили, другой – антинациональные, враждебные силы, которые разобщены, разбросаны или объединены, неважно. У них есть одно название – «Национальное движение». Другого выбора сегодня в стране нет. То, что происходит сейчас, объединение Мелия и Гварамия, этих ничтожеств, активность «Лело», «националов», люди хорошо знают, что это ответвления и части одной партии, большой, злой, враждебной силы», - заявил Гарибашвили.





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