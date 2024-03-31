

Гарибашвили: Нашей главной задачей будет мобилизация нашего актива

31.03.2024 16:11





В Имеретии мы говорили на многие актуальные темы, наш главный посыл — мы должны победить на выборах, мы должны победить очень сильно, все должно быть убедительно, мы не должны оставлять никаких оправданий, никаких поводов нашей деструктивной антигосударственной оппозиции, внутренними и внешними врагами нашей страны. Об этом председатель «Грузинской мечты» заявил после встречи с партийным активом в Кутаиси.



По словам Гарибашвили, во всей Имеретии наблюдается боевой настрой перед выборами.



«Сегодня в стране все определенно, все ясно. Грузинскому избирателю не имеет значения, поддерживают они нашу партию или нет, придется сделать очень четкий выбор. Один выбор – Грузинская мечта и Бидзина Иванишвили, другой выбор – эти антинациональные враждебные силы, независимо от того, раздроблены ли они или объединены. Все, что происходит, например, Мелия или Гварамия и объединение этих ничтожеств, то же самое, что и деятельность Лело, Нацев, все прекрасно знают, это опять ветви и части одной партии, злой враждебной силы», — сказал Гарибашвили.







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