

Гарибашвили: мой отец хоть и пенсионер, но у него многомиллионный бизнес

31.03.2024 21:02





Экс-премьер и председатель «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили прокомментировал информацию в декларации, заполненной им за 2023 год. Он подчеркнул, что его отец хоть и пенсионер, но владеет многомиллионным бизнесом и недвижимостью, находящейся в официальной собственности.



«У моей семьи абсолютно легальный доход, абсолютно легальная предпринимательская деятельность и собственность. Если вас это интересует, я готов предоставить вам всю информацию, если вам действительно интересно, откуда у моего отца <финансовые средства на оплату чартерного рейса для внука>, которого вы называете пенсионером.



Мой отец, может, и пенсионер, но у моего отца есть официальный многомиллионный бизнес и недвижимая собственность, которую он создал различными способами. <> Эта информация не скрыта — напротив, это публичная информация, я поделюсь этой информацией с любым заинтересованным лицом, поэтому воздержитесь от распространения лжи», — заявил Гарибашвили журналистам.



Отметим, глава Антикоррупционного бюро Ражден Купрашвили заявил, что экс-премьер Ираклий Гарибашвили находится в списке лиц, подлежащих проверке, и его декларация об активах за 2023 год будет проверена.



Напомним, на основании декларации Гарибашвили за 2023 год выясняется, что основной источник дохода Гарибашвили — деньги родителей.



В документе отдельно выделена стоимость государственного самолета, нанятого для того, чтобы отправить сына Гарибашвили — Николоза Гарибашвили — на учебу в США в августе 2023 года, в связи с чем разгорелся «чартерный скандал».



Становится известно, что за прямой рейс из Тбилиси в Мюнхен на частном самолете за внука Николоза Гарибашвили родители экс-премьера Грузии заплатили 109 500 лари. Кроме того, Ираклий Гарибашвили отмечает, что семейная поездка обошлась в 20 000 $.





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