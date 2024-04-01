

Президент УЕФА приглашает премьер-министра Грузии посетить чемпионат Европы 2024 года в Германии

01.04.2024 10:54





Президент УЕФА приглашает премьер-министра Грузии посетить чемпионат Европы 2024 года в Германии. По информации администрации правительства, в официальном письме, которое Ираклий Кобахидзе получил от Александера Чеферина, отмечается, что чемпионат пройдет с 14 июня по 14 июля в 10 городах.



«Ваше Превосходительство, я очень рад иметь возможность пригласить Вас от имени УЕФА на чемпионат Евро-2024 в рамках вип-программы УЕФА. Турнир, который выявит 17-ю команду-чемпиона Европы среди мужчин, пройдет с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии. Его посетят любители футбола со всей Европы. Турнир Европы УЕФА всегда значит больше, чем просто чемпионат – это праздник высокого класса, командной игры и объединяющей силы футбола. Ваше присутствие на матчах сборной Грузии будет подтверждением вашей приверженности этим ценностям и нашей общей веры, которая отражена в девизе турнира: «Единство в футболе. Единство в сердце Европы». Я с нетерпением жду возможности принять вас в Германии. Надеюсь, мы вместе станем свидетелями этого исторического события», - отмечается в официальном приглашении президента УЕФА.





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