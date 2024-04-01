

Омбудсмен Украины просит парламент Грузии разрешить защищать права Саакашвили

01.04.2024 12:18





Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил, что неоднократно обращался в Минюст Грузии с просьбой разрешить лично посетить Михаила Саакашвили, третьего президента Грузии. Теперь он обращается к парламенту Грузии.



«От своего имени и от имени Украины я хотел бы сказать, что Михаил Саакашвили является гражданином Украины и находится под юрисдикцией Украины, мы обязаны защищать его права.



Я неоднократно обращался в Министерство юстиции Грузии с просьбой разрешить мне лично посетить Михаила Саакашвили. Я также обращаюсь к парламенту Грузии с просьбой разрешить мне защищать права гражданина Украины Михаила Саакашвили.



Моя цель — защитить права гражданина Украины Михаила Саакашвили, а также защитить его жизнь», — заявил Лубинец.



Напомним, третий президент Грузии — гражданин Украины, заочно был осужден по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили и делу об убийстве банковского сотрудника Сандро Гиргвлиани. Приговор к 6 годам заключения вынесены тремя судебными инстанциями, они окончательны и обжалованию не подлежат.



При этом Саакашвили является фигурантом еще нескольких уголовных дел. В частности, он проходит по делу о растрате 9,2 млн лари, разгону акции протеста 7 ноября 2007 года, рейду в телекомпании Imedi и конфискации имущества ныне покойного миллионера, владельца Imedi Бадри Патаркацишвили.



Киев и Тбилиси переживают не лучший период дипломатических отношений. Украина, по решению президента Зеленского, отозвала посла своей страны из Грузии и выслала грузинского посла из Украины — «для проведения консультаций с Тбилиси».



Украина предложила 3 июля послу Грузии покинуть страну в течение 48 часов для проведения консультаций в Тбилиси. Об этом в Twitter написал президент Владимир Зеленский.



МИД Грузии назвал решение Киева «вмешательством во внутренние дела суверенного государства».



Глава Минюста Грузии также прокомментировал решение лидера Украины и назвал его «совершенно неприемлемым».



Отметим, грузинской делегации не было на праздновании Дня независимости Украины 24 августа 2023 года в Киеве. Лидеры партии «Грузинская мечта» подчеркивают, что Тбилиси остается в режиме «односторонней дружбы с Украиной».



24 февраля 2024 года, в день второй годовщины войны РФ против Украины, грузинский премьер подчеркнул, что Грузия твердо стоит на стороне украинского народа.



SOVA

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