

Вашадзе: Проблема N1 в Грузии, наряду с безработицей, это низкие зарплаты

01.04.2024 13:03





Сегодня проблема N1 в Грузии, наряду с безработицей, это низкие зарплаты - хочу обратиться к представителям партии Иванишвили – ответьте нам, почему получается так, что вы богатеете, а люди беднеют? - об этом лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе заявил на брифинге в офисе партии.



По его словам, в Грузии безработными являются более полумиллиона человек.



«Сегодня проблема N1 в Грузии, наряду с безработицей, это низкие зарплаты. Низкая заработная плата = безработица. Хочу представить конкретные данные. По официальным данным, безработных 261 700 человек, к этому числу следует прибавить количество с зарплатой до 300 лари – 63 653. В Грузии работают 97 246 человек на зарплату от 300 до 600 лари. А 117 012 человек трудоустроены с от 600 до 900 лари. Все эти данные фактически равны безработице. Фактически в Грузии безработных 539 611 человек. Представьте, более полумиллиона человек фактически безработные. Именно поэтому эмигрировали более 800 тысяч наших соотечественников. В условиях выросших цен факт, что эта зарплата ничто и ее ни на что не хватает. Соответственно, я хотел бы задать представителям партии Иванишвили вопрос – называя этих людей трудоустроенными, можете ли представить, что у вас такой низкий доход, вы бы содержали свои семьи на эти зарплаты? Было бы достаточно? Главный вопрос – почему происходит эта несправедливость? Господин Гарибашвили очень цинично говорит с эмигрантами. Вчера этот человек сказал эмигрантам – «если хотят участвовать в выборах, им следует приехать в Грузию». Можно подумать, эти люди уехали за границу от веселой жизни или отдыхать. Вы у власти 12 лет и что вы сделали для этой страны? Чтобы люди не эмигрировали? Чтобы привлечь европейские и американские инвестиции для создания высокооплачиваемых рабочих мест?



Хочу обратиться к представителям партии Иванишвили - ответьте нам, почему происходит так, что вы богатеете, а люди беднеют?», - заявил Вашадзе.





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