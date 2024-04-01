

«Гирчи» требует отмены обязательного гендерного квотирования при формировании избирательных списков

01.04.2024 14:16





Подготовленные «Гирчи» законодательные изменения относительно отмены обязательности гендерного квотирования при формировании избирательных списков будут инициированы на сегодняшнем заседании бюро.



Согласно изменениям, отменяются все законодательные нормы, требующие учитывать гендерное квотирование при составлении списков.



Как поясняют инициаторы, механизм квотирования бесполезен для целей политической партии. По их мнению, механизм гендерного квотирования является ограничением как для политических партий, так и для представителей пола, для расширения прав и возможностей которых была создана упомянутая норма.



«Формирование списка политических партий, согласно полу, не имеет логического содержания. При таком искусственном вмешательстве участие женщин в политике никогда не примет серьезную форму. Цель законопроекта – помочь женщинам в политике избежать репутационного ущерба, нанесенного квотой. Гендерное квотирование еще больше укрепляют существующие стереотипы в отношении женщин, затрудняя восприятие женщин как полноправных политических деятелей. То, что квоты не связаны с расширением прав и возможностей женщин, подтверждается примерами многих стран, в том числе Руанды, страны, где 49 из 80 мест в нижней палате занимают женщины, хотя никто не может сказать, что в этой стране права женщин надлежаще защищены, в отличие от Германии, где Конституционный суд исключил обязательное гендерное квотирование, которое было признано неконституционным», — говорится в пояснительной записке.



Помимо вышеперечисленного, согласно проекту, партии будут иметь право определения количества кандидатов в члены парламента в избирательном списке не менее 30 депутатов, вместо 60.







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