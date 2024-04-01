

«Грузинская мечта» создала несуществующую тему и образ несуществующего врага - Элисашвили

01.04.2024 16:23





«Это горячая тема для предвыборной кампании. «Грузинская мечта» поглядела, посмотрела, «Национальное движение» уже не так опасно, самый опасный человек в «Национальном движении» сидит в тюрьме и надо что-то придумать, создали несуществующую тему и образ несуществующего врага», — заявил Алеко Элисашвили.



По словам Элисашвили, он никогда не видел, чтобы кто-то пострадал от пропаганды ЛГБТ.



«Я не вижу этой пропаганды и тем более жертв этой пропаганды, пусть их нам покажут, было бы хорошо. На самом деле меня очень интересует, есть ли какое-то влияние на детскую психику и какое это влияние, но меня не интересует мнение политиков. Ни Мамука Мдинарадзе, ни человек, написавший это, не являются сексологами. Хотелось бы услышать мнение экспертов. Политики говорят, потому что это политическая тема. Никто на свете не дает грантов для пропаганды ЛГБТ- сообщества. Однако, именно об этом ноу-хау говорит «Грузинская мечта». Гранты могут выделять для защиты прав ЛГБТ-сообщества, но за пропаганду ЛГБТ-сообщества давать грант абсурдно. Это попытка превратить эту тему в бурю.



Если бы это была действительно горячая тема и голые мужики действительно гонялись бы за всей грузинской нацией по региональному периметру и границам, такие грубые вмешательства в Конституцию недопустимы», — заявил Элисашвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





