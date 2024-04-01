

Большинство поддержит инициативу «Гирчи» об отмене гендерного квотирования в избирательном списке

01.04.2024 17:44





Большинство поддержало инициативу «Гирчи», которая предусматривает отмену гендерных квот при формировании парламентского избирательного списка.



По информации депутата «Грузинской мечты» Беки Давитулиани, большинство поддерживает законодательную инициативу «Гирчи», которая предусматривает отмену гендерного квотирования при формировании парламентского избирательного списка, а «Гирчи» в процессе выборов председателя ЦИК «будет ориентировано на добросовестность и профессионализм кандидата, и вопрос не будет использоваться для личных политических тем».



Как заявил Давитулиани на заседании бюро, соглашение состоялось.



Бюро приняло решение рассмотреть законопроект «Гирчи» в ускоренном порядке - парламент обсудит его на этой неделе.



«Между лидером парламентского большинства и Яго Хвичия состоялась коммуникация. Большинство согласно с принципами, связанными с этими изменениями. Также оно согласно с рассмотрением в ускоренном порядке. В свою очередь, мы получили согласие со стороны «Гирчи», что в ходе выборов председателя ЦИК они будут ориентированы на добросовестность и профессионализм кандидата, и вопрос не будет использоваться для личных политических тем», - заявил Давитулиани на заседании бюро парламента



В свою очередь Яго Хвичия подтвердил, что с большинством достигнута договоренность по теме отмены гендерного квотирования. Он также обратился за поддержкой к оппозиции.



На сегодняшнем заседании бюро парламента был представлен проект, подготовленный политической группой «Гирчи», который предусматривает отмену обязательности гендерных квот при формировании избирательных списков.



Согласно проекту «Гирчи», должны быть отменены все законодательные нормы, требующие учитывать гендерные квоты при составлении списков.



Как поясняют инициаторы, механизм квотирования бесполезен для целей политической партии. По их же заявлению, механизм гендерных квот является ограничением как для политических партий, так и для представителей того пола, для расширения прав и возможностей которого была создана данная норма.



Для справки, согласно действующему законодательству, для проведения парламентских выборов 26 октября 2024 года и далее, до 2028 года, в каждой четверке партийных списков должно быть не менее одной женщины, а на парламентских выборах 2028 года и последующих до 2032 года включительно женщина должна быть в каждой тройке партийного списка.





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