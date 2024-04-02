

Народный защитник негативно оценивает законопроект об отмене гендерного квотирования

02.04.2024 10:44





Народный защитник Грузии негативно оценивает инициированный в парламенте Грузии законопроект, целью которого является отмена гендерных квот путем внесения изменений в органический закон Грузии, Избирательный кодекс Грузии.



Как говорится в заявлении Народного защитника Грузии, для демократического развития страны необходимо, чтобы голос женщин был четко слышен в законодательном органе страны и других определяющих политику ведомствах, чтобы потребности женщин и меры по обеспечению гендерного равенства стояли в повестке дня.



«Народный защитник Грузии негативно оценивает инициированный в парламенте Грузии законопроект, целью которого является отмена гендерного квотирования путем внесения изменений в органический закон Грузии, Избирательный кодекс Грузии.



Эти изменения особенно требуют внимания в свете того, что, вопреки упомянутому, в 2022 году парламент Грузии поддержал продление гендерных квот до 2032 года и тем самым четко подчеркнул важность участия женщин в политической жизни и принятия необходимых мер для повышения вовлеченности женщин.



Механизм гендерных квот – это не привилегия, предоставленная женщинам, а важный инструмент устранения дискриминационного отношения к женщинам, борьбы со стереотипами и выполнения международно признанных обязательств.



Женщины ежедневно сталкиваются с невидимыми барьерами, которые можно устранить и добиться существенного равенства в стране за счет улучшения пропорции обязательной гендерной квоты и реализации других мер поддержки.



Планируемыми законодательными изменениями мы игнорируем результаты многолетней борьбы женщин и ухудшаем существующие механизмы достижения равенства.



Для демократического развития страны необходимо, чтобы голос женщин был четко слышен в законодательном органе страны и других ведомствах, определяющих политику, чтобы потребности женщин и меры, способствующие гендерному равенству, стояли в повестке дня», - отмечается в заявлении.





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