

Георгий Вашадзе, обращаясь к большинству: Вы богатеете, а люди беднеют

02.04.2024 13:07





Задаем вопрос членам большинства, если бы у вас была зарплата в 600 лари, вы бы считали себя трудоустроенным?! Смогли бы содержать семью?! Смогли бы элементарно приносить еду детям домой?! – заявил на брифинге лидер «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



По его словам, более 800 тысяч наших соотечественников эмигрировали именно из-за сложных экономических и социальных условий.



«Когда говорите, что экономика растет, для кого она растет?! Вы богатеете, а люди беднеют. Это факт, что доходы граждан Грузии не могут обеспечить нормальную и адекватную жизнь в условиях возросших цен. Поэтому на сегодняшней сессии мы хотим, чтобы конкретно ответили на вопрос: если бы у вас была зарплата в 600 лари, вы бы считали себя трудоустроенным?! Или те люди, у которых такая маленькая зарплата, должны считать себя трудоустроенными?! Что вы делаете, чтобы экономика работала на всех, а не на единицы в стране. Чтобы не отдельные люди становились богатыми, а экономический рост отражался на всех людях, если он вообще есть в стране», - заявил Георгий Вашадзе.





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