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ЕНД: «Грузинская мечта» и «Гирчи» объявляют войну правам женщин
02.04.2024 13:11
«К сожалению, мы видим политическую сделку за счет нарушения прав женщин в парламенте», — заявил Первому каналу Грузии член «Национального движения» Леван Бежашвили.
По словам Бежашвили, общество должно знать, что «Грузинская мечта» и «Гирчи» объявляют войну правам женщин.
«Грузинская мечта» соглашается на инициативу «Гирчи» в обмен на поддержку кандидатуры председателя ЦИК и отменяет квоту для женщин, что, с одной стороны, является политически аморальным поведением, если такое соглашение существует и напрямую противоречит Конституции, которая обязывает государство сделать все, чтобы обеспечить равные права женщин и мужчин. Этот законопроект является дискриминационным, и общество должно знать, что «Грузинская мечта» и «Гирчи» объявляют войну правам женщин», — заявил Бежашвили.
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