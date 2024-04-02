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Деканоидзе опровергает информацию о том, что возвращается в ЕНД
02.04.2024 13:14
Член «Еврооптимистов» Хатия Деканоидзе опровергает информацию о своем возвращении в «Национальное движение».
Как сообщила Первому каналу Грузии Хатия Деканоидзе, она не решила вступать ни в одну партию.
Шалве Папуашвили не стоит беспокоиться о моем политическом будущем. Я размышляю о создании собственной платформы. Важно, чтобы было идейное единство конкретных людей. Поэтому я пока не решила вступать ни в какую партию. Я не вернусь в «Национальное движение»», — заявила Деканоидзе.
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