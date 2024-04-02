

Папуашвили: Финансирование радикальных группировок и партий осуществляется донорами подпольным методом

02.04.2024 13:32





По заявлению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, некоторые доноры грубо нарушают стандарты, существующие в сфере международной помощи.



По его же утверждению, радикальные группировки и партии незаконно финансируются донорами подпольными методами.



«Есть Парижская декларация по международной помощи, которая с одной стороны обязывает доноров быть прозрачными, а с другой – возлагает на них ответственность за результаты расходования своих денег. К сожалению, ни наши призывы, ни разговоры за закрытыми дверями, ни публичные призывы не приносят никаких результатов. Поскольку мы видим, что в этом плане абсолютно глухая стена и происходит подпольное финансирование радикальных групп, незаконное финансирование партий.



Телевидение «Мтавари» является инструментом партийной пропаганды. Это не независимое СМИ, Это ведь очевидно? Когда деньги тратятся на инструмент партийной пропаганды, это означает, что деньги тратятся на содействие этой партии в предвыборный период. Если верна информация о том, что зарубежное финансирование получает пропагандистский инструмент партии, телеканал «Матавари», то это означает, что какой-то донор уже напрямую вмешивается в выборы. Это именно иностранное вмешательство в выборы, когда финансируешь пропагандистский инструмент одной из партий. Кстати, выяснилось, что подобные вещи происходили и в 2020 году. Зарплату журналистам «ТВ Первели» финансировал один из иностранных, американских фондов. Напомним, это период, когда «ТВ Первели» был активным творцом дезинформационной кампании, связанной с делом Бачалиашвили и Шакарашвили. Перед выборами один из американских фондов напрямую финансировал пропагандистский инструмент партии «Лело». Поэтому, именно в этом и проблема», — заявил Папуашвили.





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