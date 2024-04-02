

Премьер-министр встретился с представителями медицинского бизнеса

02.04.2024 16:59





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с представителями медицинского бизнеса.



По информации правительства Грузии, разговор на встрече коснулся необходимости предоставления непрерывных, доступных и качественных услуг населению со стороны больничной и фармацевтической индустрии.



«Было отмечено, что главным приоритетом для государства является защита интересов пациента, для обеспечения которых особое значение имеет активное сотрудничество с представителями медицинской сферы и клиник.



На встрече было уделено внимание подходам правительства в направлении решения проблем в секторе, а также вопросам, решение которых является приоритетным для медицинской сферы.



Президент Бизнес-ассоциации Грузии Сосо Пхакадзе представил видение бизнеса на вопросы системы здравоохранения.



Было отмечено, что максимальная защита интересов граждан и пациентов, предоставление им качественного и непрерывного обслуживания является общим принципом, в котором согласны государство и частный сектор, и сотрудничество в этом направлении будет продолжаться», — говорится в официальной информации.



На встрече присутствовали министр труда, здравоохранения и социальной защиты Михаил Сарджвеладзе и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.





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