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Премьер-министр встретился с представителями медицинского бизнеса
02.04.2024 16:59
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с представителями медицинского бизнеса.
По информации правительства Грузии, разговор на встрече коснулся необходимости предоставления непрерывных, доступных и качественных услуг населению со стороны больничной и фармацевтической индустрии.
«Было отмечено, что главным приоритетом для государства является защита интересов пациента, для обеспечения которых особое значение имеет активное сотрудничество с представителями медицинской сферы и клиник.
На встрече было уделено внимание подходам правительства в направлении решения проблем в секторе, а также вопросам, решение которых является приоритетным для медицинской сферы.
Президент Бизнес-ассоциации Грузии Сосо Пхакадзе представил видение бизнеса на вопросы системы здравоохранения.
Было отмечено, что максимальная защита интересов граждан и пациентов, предоставление им качественного и непрерывного обслуживания является общим принципом, в котором согласны государство и частный сектор, и сотрудничество в этом направлении будет продолжаться», — говорится в официальной информации.
На встрече присутствовали министр труда, здравоохранения и социальной защиты Михаил Сарджвеладзе и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.
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