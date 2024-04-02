

Экс-глава Минюста Грузии Зураб Адеишвили находится в Гааге в составе делегации Украины

02.04.2024 17:19





Экс-глава Минюста и бывший генпрокурор Грузии Зураб Адеишвили находится в Гааге в составе делегации Украины, сообщает проправительственный телеканал Imedi TV.



На кадрах — Адеишвили вместе с украинскими делегатами проходит в здание для участия в международной конференции, посвященной «Восстановлению справедливости для Украины». Делегацию возглавил генпрокурор Украины Андрей Костин.



Напомним, генпрокуратура Украины опубликовала на своей странице в Facebook фотографии встреч, проведенных в Германии, на которых — ныне советник генпрокурора Украины Зураб Адеишвили. Ведомство отметило, что генпрокурор Андрей Костин на встрече с вице-президентом Бундестага обсудил вопросы координации работы с потерпевшими и свидетелями военных преступлений и обеспечения их доступа к правосудию.



Официальный Тбилиси негативно отреагировал на информацию. 11 марта Администрация премьер-министра Грузии опубликовала два заявления, одно из которых адресовано властям Украины, второе — ЕС и Берлину.



Сообщим также, что на видеозаписи заседания Бундестага, опубликованной на официальной странице немецкого парламента 28 февраля, бывший министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили присутствует на заседании вместе с генпрокурором Украины Андреем Костиным.



6 марта генпрокуратура Украины опубликовала на странице Тelegram фотографию, на которой Андрея Костина сопровождает Зураб Адеишвили на встрече с Гертом Яном Компаном.



7 марта спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, говоря об участии Адеишвили во встрече, выразил надежду, что посол ЕС сделает заявление о том, «было ли известно, с кем встречались представители Еврокомиссии, и второе — после того, как стало известно, о чем они говорили, что они скажут грузинскому народу».



8 марта представительство ЕС в Грузии ответило на критику «Грузинской мечты» заявлением и написало, что представление встречи в ином свете является дезинформацией.





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