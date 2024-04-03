

НАТО предлагает создать пятилетний фонд для Украины в размере 100 млрд долларов США

03.04.2024 10:42





Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать фонд союзнических взносов на сумму 100 миллиардов долларов США в течение пяти лет для Украины в рамках пакета, который должны подписать лидеры стран-членов Альянса на саммите в Вашингтоне.



Об этом агентству Bloomberg стало известно от источников, передает "Европейская правда".



По словам собеседника агентства, члены Альянса все еще обсуждают предложение Столтенберга и механизмы распределения взносов, в частности, учитывать ли двустороннюю помощь Украине в общей сумме.



Источники предполагают, что предложение, скорее всего, изменится до того, как союзники придут к согласию.



Как часть пакета, НАТО также может перебрать на себя оперативные обязанности возглавляемой США контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которая координирует поставки Киеву оружия, считают источники.



С верховным главнокомандующим НАТО генералом Крисом Каволи во главе такой шаг может защитить эту структуру от любых политических изменений, которые могут произойти после выборов в США.



В НАТО и Белом доме не сделали комментариев по этому поводу.





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