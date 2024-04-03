

Спикер парламента угрожает отключить микрофон всякому, кто назовет законопроект об иноагентах российским

03.04.2024 14:02





Депутат от партии «Граждане» Алеко Элисашвили был вынужден покинуть зала пленарных заседаний парламента.



Председатель парламента Шалва Папуашвили призвал сотрудников мандатной службы вывести Алеко Элисашвили из зала после того, как заявление Элисашвили касательно законопроекте «О прозрачности иностранного влияния» вызвало в зале шум и словесное противостояние.



Элисашвили назвал данный законопроект российским, в связи с чем Шалва Папуашвили отключил его микрофон и заявил, что он занимается антигрузинской пропагандой.



Председатель парламента заявил, что отключит микрофон всем, кто назовет этот законопроект российским.



«Это антигрузинская пропаганда, которую вы сейчас ведете в грузинском парламенте. Я не позволю вам эти выкрики. Я выключу микрофон всякому, кто еще раз употребит - российский закон. Прекратите антигрузинскую пропаганду. Не обманывайте грузинский народ, у вас вышло это в прошлом году, в этом году не получится.



Господин Алеко, эта патетика у вас больше не выйдет, хватит. На этой лжи, которую вы сказали грузинскому народу в прошлом году, поставлена точка. Вы сами понимаете, что у вас больше нет морального права это говорить» , - заявил Папуашвили.





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